Потерявший запястье и глаз ветеран Отечественной войны победил на соревнованиях в Швейцарии

Ветеран Отечественной войны, легкоатлет-паралимпиец Расим Яхин завоевал золотую медаль на Гран-при в Швейцарии.

На соревнованиях в городе Ноттвиль Расим в толкании ядра показал результат 11,71 метра и завоевал золото. Наш спортсмен выступал в категории F46, в которую входят атлеты с поражением верхних конечностей.

При освобождении города Шуша Расим Яхин получил осколочное ранение, потеряв левое запястье и глаз. При поддержке Фонда YAŞAT израильские врачи установили на левый глаз протез.

Расим Яхин был награжден Орденом «Флаг Азербайджана», медалями за освобождение Физули, Кельбаджара, Джебраила, Ходжавенда и города Шуша.

Ранее в Ноттвиле золото в составе сборной Азербайджана завоевали Самир Набиев, Эльвин Асланов, Олохан Мусаев и Эльчин Мурадов. А Арзуман Пахыров и Тогрул Гумбатов стали серебряными призерами.