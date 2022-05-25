Украина получила очередную американскую артиллерию

Американская САУ М109 одной из модификаций уже поступила в Украину, сообщает министр обороны Алексей Резников у себя в Facebook.

«Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран», — пишет Резников.