Путин ввел льготный режим для Каспия

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение льготы для новых месторождений углеводородов на дне Каспийского моря, добыча на которых началась до 1 января 2016 года. Документ, инициированный правительством РФ, опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Законом предусматривается донастройка налогового режима для новых морских месторождений.

Сейчас действует особый, льготный режим налогообложения и таможенно-тарифного регулирования при разработке новых морских месторождений. Этот режим применяется к новым морским месторождениям нефти и газа, расположенным во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе РФ либо в российской части дна Каспийского моря, начало промышленной добычи углеводородов на которых приходится на период после 1 января 2016 года. Разработка таких месторождений экономически нецелесообразна без государственной поддержки, поскольку обусловлена высокими капитальными и текущими затратами.