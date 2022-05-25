Байрактар: «Пусть мир увидит силу тюрков»

«Технофест» — это дух, олицетворяющий независимость, братство, науку и нравственность. Это дух прогресса, который сделает наши страны полностью независимыми и процветающими, защитит и озеленит наши небеса, моря и земли, поможет нам развивать высокие технологии вместе со всем обществом». Об этом во время выступления на фестивале «TEKNOFEST-Azərbaycan» заявил технический директор компании «Baykar» Сельджук Байрактар.

Он сказал, что более глубоко ощутил этот дух вчера во время прогулки по освобожденной от оккупации древней Шуше, Джыдыр-дюзю.

«Пусть мир увидит силу тюрков и узнает свое место. Отныне мы должны неустанно работать, чтобы проложить путь нашим детям. Я верю, что наши юные братья, которые пройдут эти соревнования, будут двигаться вперед с энергией, которую придаст им этот дух, и будут идти в авангарде борьбы за полную независимость», - сказал Байрактар.