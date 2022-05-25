Медведев призвал усилить репрессии

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал усилить контроль за людьми и организациями, которые объявлены российскими властями "иностранными агентами". Об этом говорится в телеграмм-канале Медведева.

"Надо признать: контроль над иностранными агентами был довольно формальным. И сегодня самое время навести порядок. Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций.

И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов.

Уже внесен в Госдуму законопроект, который позволит это сделать.

Деятельность иноагентов должна быть поставлена под жесткий контроль, стать прозрачной для нашего общества".