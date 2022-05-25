11 новых больных коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане COVID-19 заразились еще 11 человек, 5 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 757 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 992 человека вылечились, 9 712 скончались, число активных больных – 53.

За прошедшие сутки проведено 3 442 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 888 708 тестов.