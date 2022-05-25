В Баку ответили на очередные претензии Еревана

"Армения, на протяжении почти 30 лет нарушающая основополагающие принципы международного права, проводящая агрессивную политику и грубо нарушающая права человека около миллиона азербайджанцев, в последнее время на словах часто ссылается на международное право", - говорится в заявлении.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали заявление МИД Армении по поводу речи президента Азербайджана 27 мая в Зангиланском районе. Как сообщили в МИД, тот факт, что внешнеполитическое ведомство Армении выступило с очередным необоснованным заявлением, вызывает лишь сожаление.

В МИД Азербайджана также отмечают, что в отличие от Еревана, официальный Баку всегда уважал принципы международного права и последовательно демонстрировал эту позицию.

"Что касается высказываний Президента Азербайджанской Республики в освобожденном от оккупации Зангиланском районе, то мы доводим до сведения МИД Армении, что глава Азербайджанского государства призывает воздерживаться от поведения, не соответствующего принципам международного права, и предупреждает об опасностях, которые может представлять такое противоправное поведение", - заявили в МИД.

Также в заявлении подчеркивается, что на постконфликтном этапе в Армении существуют реваншистские силы, которые поощряют такое опасное поведение: "Армянская сторона должна понимать, что попытки реализовать поведение десятилетней давности являются не чем иным, как фантазией. Только правильная оценка новых реалий и новых возможностей, сложившихся в регионе, может привести к правильным результатам".