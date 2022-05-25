После обострения ситуации на границе Украины и Молдовы, а также эскалации напряженности в сепаратистском Приднестровье и ареста экс-президента Игоря Додона репортерская группа haqqin.az изучает сложившуюся обстановку в Кишиневе. Накануне гостем студии журналиста Эйнуллы Фатуллаева стал председатель парламента Молдовы, лидер правящей партии Игорь Гросу.

Представляем вниманию читателей haqqin.az и зрителей Youtube-канала Эйнуллы Фатуллаева беседу об угрозах и рисках, с которыми столкнулась Молдова.