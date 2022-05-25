Блинкен: США готовы помочь Южному Кавказу обрести долгосрочный мир

США готовы помочь Южному Кавказу обрести долгосрочный мир. Как сообщает Госдеп США, об этом говорится в поздравлении Госсекретаря США Энтони Блинкена по случаю 28 мая - Дня независимости Азербайджана.

"Мы привержены продвижению мирного, демократического и процветающего будущего для Азербайджана и региона Южного Кавказа, и готовы оказывать поддержку, взаимодействуя на двусторонней основе и с партнерами-единомышленниками, в том числе, чтобы помочь региону обрести долгосрочный всеобъемлющий мир.

В этот сложный период глобальной неопределенности Соединенные Штаты еще раз подтверждают свою приверженность поддержке независимости и суверенитета Азербайджана, а также прав и свобод азербайджанского народа", - говорится в публикации.