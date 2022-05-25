Россия устроила стрельбы у берегов Швеции и Финляндии

Российский фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» провел испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в Баренцевом море, которое омывает берега Финляндии и Швеции, недавно заявивших о намерении вступить в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным представителей ведомства, головной фрегат проекта 22350, находясь в акватории Баренцева моря, выпустил ракету «по морской мишенной позиции», которая находилась в Белом море.

В Минобороны РФ уточнили, что стрельба проводилась «в рамках испытаний». Ведомство со ссылкой на данные «объективного контроля» добавило, что «Циркон» успешно поразил мишень, которая находилась на расстоянии около 1 тыс. километров.