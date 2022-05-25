Умер бывший президент Албании Буяр Нишани

Бывший президент Албании Буяр Нишани умер в субботу на 56-м году жизни в результате болезни в одной из клиник в Германии. Об этом сообщил северомакедонский портал 21.TV.

По его данным, Нишани несколько недель назад был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из клинических больниц в Германии. О характере заболевания бывшего главы государства не сообщается.

Буяр Нишани занимал пост президента Албании с 2012 по 2017 год. До этого в разные периоды политик возглавлял министерства внутренних дел и юстиции.