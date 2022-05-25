Турция нашла альтернативу туристам из России и Украины

Турция решила диверсифицировать туристический рынок из-за военной операции России в Украине и уменьшения турпотока из этих стран. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам главы Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра, Анкара нашла альтернативу украинским и российским туристам. На отдых в Турции увеличился спрос в Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Британии.

«Россия и Украина являются двумя важными рынками для туристической сферы Турции, однако несмотря на ситуацию на севере Черного моря и спад на обоих рынках, с начала года фиксируется в целом положительная динамика по общему числу иностранных туристов в Турции», — заявил Чорабатыр.

Глава Федерации отельеров рассказал, что с января по апрель 2022 года Турция приняла 8,89 млн туристов, а рост показателей составил 172,51 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером турпотока стала Германия. Второе место заняла Болгария, а третье – Иран. Далее идут Россия и Великобритания.