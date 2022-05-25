Украину покинули почти 7 миллионов человек

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала украинского кризиса территорию Украины покинули 6 737 208 млн беженцев.

УВКБ опубликовало данные за 27 мая 2022 года.

Число беженцев в соседние страны за сутки увеличилось на 36 797 человек. Больше всего людей прибыло в Польшу — 3 581 612 украинских граждан, далее идут Румыния (982 357), РФ (971 417) и Венгрия (671 463).

Ранее заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявлял, что республике требуются миллиарды долларов для содержания беженцев c Украины.