Алиев и Эрдоган открыли центры ASAN и Bilim

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 мая приняли участие в открытии Бакинского сервисного центра №7 ASAN и Бакинского центра Bilim, сообщает АзерТАдж.