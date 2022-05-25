Алиев и Эрдоган открыли центры ASAN и Bilim
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 мая приняли участие в открытии Бакинского сервисного центра №7 ASAN и Бакинского центра Bilim, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 мая приняли участие в открытии Бакинского сервисного центра №7 ASAN и Бакинского центра Bilim, сообщает АзерТАдж.
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