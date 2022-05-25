В Физули подорвался сельский житель

28 мая около 18 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что на освобожденной территории Физулинского района Хаял Абдуллаев, 1999 года рождения, получил множественные осколочные ранения. Об этом сообщает прокуратура Физулинского района.

Следствием установлено, что Х.Абдуллаев, занимавшийся сельскохозяйственной деятельностью, получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине в селе Горазиллы.

В настоящее время прокуратура Физулинского района проводит проверку по данному факту.