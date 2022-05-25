Официальная встреча Алиева и Эрдогана в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
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