Кадыров пригрозил Польше исчезновением

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Польша может исчезнуть, если не прекратит «тявкать» на Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Лидер Чечни отметил, что украинские и западные СМИ трубят о якобы провальных попытках войск РФ «взять» Донбасс, но в действительности обстановка прямо противоположная.

«В информационном поле мелькают еще те, кто до недавнего времени молча довольствовался объедками Германии, Англии и, судя по всему, США. Речь, безусловно, идет о Польше. Страна, которая появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, смеет угрожать и упрекать», — продолжил Кадыров.

Он подчеркнул, что Польша, «если не перестанет тявкать», превратится в «быль так же быстро, как стала страной».