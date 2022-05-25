Митинг в Ханкенди
Протестное шествие проходит в Ханкенди, люди идут к центру города.
Шествие двинулось в сторону центра города – к местной администрации, передает РИА Новости.
Протестное шествие проходит в Ханкенди, люди идут к центру города.
Шествие двинулось в сторону центра города – к местной администрации, передает РИА Новости.
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