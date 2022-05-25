В Китае заявили об отклонении отношений с США от курса

В Китае отреагировали на недавнее высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, отметив, что видят в нем признаки серьезного отклонения отношений Пхеньяна и Вашингтона от нормального курса. С таким заявлением 28 мая выступил глава МИД КНР Ван И, его слова приводит ТАСС.

По словам министра, высказывание Блинкена «свидетельствует о серьезном отклонении от курса китайско-американских отношений». Обращаясь к администрации Белого дома, он подчеркнул, что Китай — «совсем не то», что субъективно представляют в Вашингтоне.

По его словам, Пхеньян активно поддерживает проведение реформ и усиление открытости, а также стремится повысить уровень сотрудничества с другими государствами. «Китай станет еще лучше, а мир благодаря ему будет еще прекрасней», — заверил он.