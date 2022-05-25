Турция планирует потреблять газ из Черного моря

Турция планирует потреблять добываемый в Черном море газ в первом квартале 2023 года. Как передает Star, об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай.

Турция вложит почти десять миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море.

"Я хотел бы сообщить всем нашим гражданам в Турции хорошую новость о том, что газ, добываемый в Черном море, они будут сжигать на своих кухнях в первом квартале 2023 года", - приводит слова Октая газета.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что Турция определит новую программу поставок с добычей газа в Черном море, Анкара будет отдавать предпочтение краткосрочным и среднесрочным контрактам, чтобы не нарушать баланс спроса и предложения.