Символы Тбилиси окрасились в цвета азербайджанского флага
Два главных символа грузинской столицы Тбилиси - телебашня и "Мост Мира" - освещены цветами азербайджанского флага.
Акция приурочена к 28 мая - Дню независимости Азербайджана.
Вечером 275-метровая телебашня и стеклянный пешеходный мост через реку Кура засветились зеленым, красным и синим цветом.
Телебашня и "Мост Мира", окрашенные в цвета азербайджанского флага, добавили вечернему Тбилиси особую красоту. Сотрудники посольства Азербайджана в Грузии также наблюдали за происходящим из центрального парка Рике.