Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание (т.е. заболевание, передающееся человеку от животных). У людей эти симптомы схожи с признаками, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, которая была ликвидирована в 1980 году. После того, как вакцина против этой болезни перестала использоваться, оспа обезьян вышла для людей на первое место по патогенности среди остальных ортопоксвирусов.

Европейские врачи предупреждают: передача оспы обезьян от человека к человеку возможна воздушно-капельным путем при разговоре или сплевывании, а также при непосредственном контакте с жидкостями, выделяющимися из высыпаний, или косвенно при контакте с инфицированными предметами. Судя по темпам распространения, проникновение новой инфекции на постсоветское пространство – это вопрос времени.

У пациентов появляется сыпь, которая напоминает ветряную оспу или сифилис. Вообще, в Западной Африке, и в частности, в Демократической Республике Конго и Нигерии, вспышки оспы обезьян не являются редкостью.

“Такой вывод напрашивается в связи со случаями заражений у людей, которые не были в контакте с жителями Западной Африки, где ранее фиксировалась эта болезнь», - сказала Сьюзан Хопкинс.

Случаи заболевания оспой обезьян до сих пор спорадически возникают в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса. Однако специалисты ВОЗ озадачены тем, что в Великобритании, Франции и ряде других стран заболевание было выявлено у людей, которые никогда не были в Африке и не контактировали с людьми из этого региона. Видимо, поэтому Сьюзан Хопкинс, региональный представитель ВОЗ в Великобритании, описала оспу обезьян как «новое инфекционное заболевание, которое распространяется в сообществе».

- Случаи обезьяньей оспы в Европе и США уже фиксировались в 2003 и 2017 годах. А почему на этот раз ВОЗ так встревожена?

- Ученые знают о заражениях людей вирусом оспы обезьян примерно с 1970-х. В основном все случаи регистрировались в Африке. Главным образом люди заражались от животных, хотя вирус также передается от человека к человеку. Передача происходит при тесном общении. Но это - не SARS-CoV-2, которому достаточно 10-15 минут в одной комнате без масок. Считается, что вирус оспы обезьян передается с биологическими жидкостями, например, со слюной, кровью. Передача инфекции воздушно-капельным путем происходит при длительном личном контакте. Главная причина озадаченности ВОЗ заключается в необычной картине заражений. Тот факт, что в большинстве выявленных случаев речь идет о гомосексуальных или бисексуальных мужчинах, дает основание предположить, что вирус внезапно для ученых получил половой путь распространения. С другой стороны, возможно, он по-прежнему передается со слюной, просто сексуальные контакты требуют того самого тесного общения, необходимого для передачи. Но паттерн распространения выглядит довольно подозрительно и напоминает историю с ВИЧ, когда доминирование гомосексуалов среди первых выявленных означало передачу половым путем.

Второй неприятный момент - выявленные заболевшие не являются членами одной цепочки заражений. То есть они не знакомы друг с другом и многие не имеют истории путешествий в страны первичного выявления. Это плохо, так как может указывать на самостоятельное распространение вируса в популяции так же, как это было с ковидом. То есть не исключено, что вирус оспы обезьян мутировал и стал более заразным.

Пока выявленных случаев относительно мало, следовательно, сказать что-то наверняка невозможно. Но медики и ученые внимательно следят за распространением, что естественно - после ковида таким вещам уделяется существенно большее внимания, чем раньше. Так что, в ближайшие недели мы сможем точнее сказать, изменился ли вирус по сравнению со старыми штаммами, стал ли он более токсичным и научился ли распространяться половым путем. Самый интересный вопрос, разумеется, - это вопрос о способе передачи. В ближайшие недели мы получим на него ответ.

- Насколько опасен этот вирус?

- Оспа обезьян - родственник не ветряной, а натуральной оспы, которая была ликвидирована вакцинацией еще в 1980 году. То есть оспа обезьян и ветрянка - совсем разные инфекции.

На данный момент врачи сходятся во мнении, что оспа обезьян - не слишком опасная инфекция. Разные штаммы отличаются по летальности, показатель CFR (Case Fatality Ratio, то есть отношение умерших к выявленным заболевшим) для разных штаммов колеблется от 1 до 10 процентов. Тот, который распространяется сейчас в Англии, Испании, Португалии, Германии, Франции, США и Канаде, относится к малолетальным. Летальность в 1 процент также выглядит устрашающей, поскольку аналогичная летальность была у ковида. В то же время не стоит забывать о низкой токсичности оспы обезьян. Чтобы умереть, надо сначала заразиться, а это людям в случае вируса оспы обезьян не так-то просто сделать. Большинство тех, кому это удалось, отделываются неприятными симптомами вроде высокой температуры, ломоты в мышцах, распухших лимфоузлов и чешущейся сыпи по всему телу. Вирус может оставить неприятные шрамы, что характерно для поксвирусов. Течение оспы обезьян похоже на течение натуральной оспы.

- Верно ли, что вакцина от оспы, которую делали всем советским подросткам, защищает также от оспы обезьян?

- Да, частично она защищает от заражения и тяжелого течения болезни. Кроме того, в 2019 году была разработана вакцина специально против вируса оспы обезьян. И хотя в большинстве стран от натуральной оспы больше не прививают, поскольку вирус благодаря прививкам был истреблен, начать это делать старой или новой вакцинами технически не представляет глобальной проблемы. Проблему, как мы выяснили, представляют те, кто вакцинироваться не хочет. И задача их переубеждения будет посложнее создания новой прививки.

- Надо ли устраивать санитарные фильтры в аэропортах или отменять полеты в страны, где распространен этот вирус?

- Проблема в том, что пока не установлен путь передачи этой инфекции. Это главный вопрос, над которым сейчас ломают головы специалисты. Если выяснится, что вирус распространяется респираторным путем, тогда границы закрывать надо. Хотя, если он уже попал в Европу, то, скорее всего, закрываться поздно. Но закрытие границ может замедлить проникновение инфекции. Если же выяснится, что оспа обезьян стала распространяться половым или каком-то другим путем, то закрытие границ вообще теряет смысл.

- Какое время потребуется, чтобы специалисты выяснили, с чем на сей раз столкнулось человечество?

- Сложно сказать, сколько времени потребуется на детальное изучение вируса, а также на скорость его распространения и определение количества людей, которых может заразить один человек. Специалисты должны провести лабораторные исследования, расшифровать геном, сравнить этот штамм с предыдущими, посмотреть, есть ли мутации и пр. Это процесс аналогичен тому, как ученые исследовали омикрон. В данном случае потребуется несколько недель, чтобы понять, с чем имеем дело. Пока нет причин для паники. В некоторых странах людям, у которых появились симптомы оспы, рекомендовано самоизолироваться и обратиться к врачам. Пока ученые предполагают, что штамм, которым заразились люди в Европе и Северной Америке, - это производная от слабого штамма оспы обезьян. Этих штаммов несколько и там есть более и менее опасные. На сегодняшний день нет ни одного летального исхода у зараженных людей. Все они выздоравливают, хотя, возможно, на их теле останутся шрамы.