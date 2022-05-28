Эрдоган завершил визит в Азербайджан

Завершился рабочий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

В честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану вручили памятные подарки.

Главу Турции и его супругу Эмине Эрдоган провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.