Финал Лиги чемпионов все-таки начался Cкандал в Париже; видео, обновлено 23:36

Отдел спорта

Матч «Ливерпуль» - «Реал» наконец-то начался.

*       *       * 23:22

Обещают, что матч начнется в 23:36.

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Начало финала откладывается на некоторое время из соображений безопасности, сообщает УЕФА.

Пишут, что старт финала отложили из-за того, что фанаты «Ливерпуля» застряли за пределами стадиона. Образовались значительные очереди, а некоторые болельщики без билетов пытаются перелезть через ограждения. Большие вопросы к организаторам.

*       *       * 22:52

В 23:00 по бакинскому времени в Париже на стадионе «Стад де Франс» начнется финал Лиги чемпионов, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и испанский «Реал».

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль» - Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Тьяго Алькантара, Луис Диас, Мохамед Салах, Садио Мане.

«Реал Мадрид» - Тибо Куртуа, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

Судить матч будет бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном.