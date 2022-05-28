Финал Лиги чемпионов все-таки начался Cкандал в Париже; видео, обновлено 23:36
Матч «Ливерпуль» - «Реал» наконец-то начался.
* * * 23:22
Обещают, что матч начнется в 23:36.
* * * 23:04
Начало финала откладывается на некоторое время из соображений безопасности, сообщает УЕФА.
Пишут, что старт финала отложили из-за того, что фанаты «Ливерпуля» застряли за пределами стадиона. Образовались значительные очереди, а некоторые болельщики без билетов пытаются перелезть через ограждения. Большие вопросы к организаторам.
Начало матча отложили до 22:30 мск — игроки «Ливерпуля» только вышли на разминку 😐— Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 28, 2022
Посмотрите, что творится перед стадионом: многие фанаты не смогли вовремя пройти на «Стад де Франс». Сообщается, что против болельщиков применили слезоточивый газ. pic.twitter.com/q1fm7HJ714
* * * 22:52
В 23:00 по бакинскому времени в Париже на стадионе «Стад де Франс» начнется финал Лиги чемпионов, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и испанский «Реал».
Стартовые составы команд:
«Ливерпуль» - Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Тьяго Алькантара, Луис Диас, Мохамед Салах, Садио Мане.
«Реал Мадрид» - Тибо Куртуа, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.
Судить матч будет бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном.