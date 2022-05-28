В Украине заявили о возможности потопить Черноморский флот России

Украина имеет достаточно противокорабельных ракет Гарпун, чтобы потопить весь Черноморский флот России. Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, по оценкам американских специалистов, для выведения из строя авианосца достаточно попадания пяти Гарпунов, для уничтожения крейсера - четырех, эсминца - двух. Одной ракеты достаточно, чтобы нанести серьезные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер.

"Сейчас нам передано столько Гарпунов, что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы и нет?", - заявил спикер Одесской ОВА.