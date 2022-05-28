Кадыров заявил о взятии Северодонецка
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале о взятии под контроль города Северодонецка российскими войсками и войсками ЛНР.
«Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает», — написал глава Чечни.
Кадыров отметил, что изначально планировалось взять Северодонецк за неделю, но сегодня он «внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня». В результате, по словам Кадырова, «бойцы справились еще быстрее - за три часа».