Джонсон заверил Зеленского в деблокировании портов

Запад работает над прорывом российской блокады украинских портов, чтобы «предотвратить мировой продовольственный кризис», высвободив миллионы тонн зерна, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает PA MEDIA.

Джонсон побеседовал в субботу утром с президентом Украины Владимиром Зеленским о международных усилиях по прекращению «отвратительной блокады» Одессы, главного южного порта Украины на Черном море.

Премьер-министр Великобритании рассказал Зеленскому об интенсивной работе, которая ведется с международными партнерами по поиску путей возобновления экспорта зерна из Украины для предотвращения глобального продовольственного кризиса, сообщили на Даунинг-стрит.

«Он сказал, что Великобритания будет работать с партнерами по G7, чтобы добиться срочного прогресса. Лидеры согласовали следующие шаги и настоятельную необходимость того, чтобы Россия ослабила блокаду и обеспечила безопасные судоходные пути», - отметили в пресс-службе британского премьера.