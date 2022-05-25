Полад Бюльбюльоглу собрал российскую элиту на День независимости Азербайджана фото
Посольство Азербайджана в Москве организовало официальный прием по случаю Дня независимости Азербайджана.
В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий, депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации, а также дипломаты.
Открывший мероприятие посол Полад Бюльбюльоглу в своем выступлении отметил, что 104 года назад, в 1918 году Национальный Совет Азербайджанской Республики подписал Декларацию о Независимости, продолжив многовековые традиции государственности азербайджанского народа. За короткий срок были созданы парламент, правительство, учреждены государственные атрибуты - флаг, гимн, приняты важные меры в области государственного строительства и предприняты шаги, направленные на признание республики в качестве субъекта системы международных отношений.
Посол отметил, что благодаря постоянному политическому диалогу на высшем уровне за прошедшие десятилетия азербайджано-российское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось, наполнилось многими конкретными взаимовыгодными проектами в экономической и гуманитарной сферах.
В этой связи Полад Бюльбюльоглу особо отметил, что тридцать лет назад, 4 апреля 1992 года между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений, и именно с этой даты открывается новая страница в истории отношений между двумя странами.
Подписание «Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией» в рамках официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Российскую Федерацию в феврале 2022 года совпало с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами. Данный всеобъемлющий документ, ознаменовавший переход азербайджано-российских отношений на качественно новый, союзнический уровень, является квинтэссенцией всей достаточно большой двусторонней договорно-правовой базы.
Далее выступил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
В своем выступлении российский дипломат отметил, что современный Азербайджан является динамично развивающимся государством, добившимся впечатляющих успехов в политической и экономической сферах, в укреплении авторитета Республики в региональных и международных делах.
Также на мероприятии выступил депутат Государственной Думы, председатель комитета Государственной Думы по международным делам, Председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий.
В своем выступлении Леонид Слуцкий, поздравив гостей с праздником, подчеркнул, что сегодня президент Ильхам Алиев продолжает дело своего великого отца – основоположника и создателя современного азербайджанского государства, великого Гейдара Алиева. Он также отметил, что президент Ильхам Алиев добился впечатляющих результатов для Азербайджана, сделал свою страну независимым государством.
После официальной части мероприятия для гостей был организован прием, на котором были представлены блюда азербайджанской кухни.