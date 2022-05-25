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Посольство Азербайджана в Москве организовало официальный прием по случаю Дня независимости Азербайджана. В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий, депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации, а также дипломаты.

Открывший мероприятие посол Полад Бюльбюльоглу в своем выступлении отметил, что 104 года назад, в 1918 году Национальный Совет Азербайджанской Республики подписал Декларацию о Независимости, продолжив многовековые традиции государственности азербайджанского народа. За короткий срок были созданы парламент, правительство, учреждены государственные атрибуты - флаг, гимн, приняты важные меры в области государственного строительства и предприняты шаги, направленные на признание республики в качестве субъекта системы международных отношений. Посол отметил, что благодаря постоянному политическому диалогу на высшем уровне за прошедшие десятилетия азербайджано-российское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось, наполнилось многими конкретными взаимовыгодными проектами в экономической и гуманитарной сферах.

В этой связи Полад Бюльбюльоглу особо отметил, что тридцать лет назад, 4 апреля 1992 года между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений, и именно с этой даты открывается новая страница в истории отношений между двумя странами. Подписание «Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией» в рамках официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Российскую Федерацию в феврале 2022 года совпало с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами. Данный всеобъемлющий документ, ознаменовавший переход азербайджано-российских отношений на качественно новый, союзнический уровень, является квинтэссенцией всей достаточно большой двусторонней договорно-правовой базы.

Далее выступил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. В своем выступлении российский дипломат отметил, что современный Азербайджан является динамично развивающимся государством, добившимся впечатляющих успехов в политической и экономической сферах, в укреплении авторитета Республики в региональных и международных делах. Также на мероприятии выступил депутат Государственной Думы, председатель комитета Государственной Думы по международным делам, Председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий.