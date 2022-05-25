Зеленский сообщил об отказе от советов США

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала NOS сообщил, что отказался от советов США «бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны» еще за год до начала российской спецоперации.

По его словам, такие меры вызвали бы панику в стране. «Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем», — отметил он.

Зеленский добавил, что в настоящее время дефицит бюджета, который возник в марте, составляет как минимум пять миллиардов долларов. По мнению политика, если бы украинские власти действовали по-другому, экономики страны больше не было бы.