Финляндия разместит новейшие истребители на границе с Россией

Минобороны Финляндии намерено разместить на авиабазе в городе Рованиеми 64 американских истребителя F-35. Об этом сообщает «Интерфакс»

Рованиеми расположен в 8 км южнее полярного круга, примерно в 150 км от российско-финской границы. Как считают сами финны, родина Санта-Клауса находится именно здесь.

В декабре прошлого года финские власти заявили о намерении закупить у США истребители F-35 для замены устаревших F/A-18. Как ожидается, первая партия самолетов будет размещена в Рованиеми в 2026 году.