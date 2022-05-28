Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 09:23

По данным турецких источников, на заседании Совета национальной безопасности Турции 26 мая было принято решение о начале контртеррористической операции. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что согласно договоренностям, достигнутым с Россией в марте 2020 года, курдские силы должны были отойти на левый берег реки Евфрат. Однако соглашение это выполнено не было, мало того, в последнее время террористическая деятельность курдов на севере Сирии значительно активизировалась, угрожая безопасности Турции.

Президент Эрдоган заявил, что цель операции – создать 30-километровую зону безопасности на севере Сирии. Турецкие СМИ сообщают, что отряды РПК, понесшие недавно ощутимые потери в боях с турецкой армией в северной части Ирака, сконцентрировались на севере Сирии. Район Тель-Рифат стал базой РПК и других связанных с ней курдских террористических группировок и представляет собой серьезную угрозу в районах Менбич и Айн-эль-Араб, из которых курды периодически открывают минометный огонь по району Газиантеп в Турции. Как уже сообщалось, минометный снаряд, выпущенный террористами несколько дней назад, попал в пограничную казарму турецкой армии и стал причиной гибели солдата. После этого инцидента Турция решила начать военную операцию на севере Сирии, которая будет ограничена правым берегом реки Евфрат и охватит, в основном, Менбидж, Тель-Рифат и Айн-эль-Араб. В операции также примут участие силы Сирийской национальной армии, поддерживаемые Турцией.

Турция и Сирийская национальная армия уже завершили подготовку к боевым действиям. В последние ни турецкая военная техника и живая сила перебрасываются к границе и уже оттуда – на север Сирии, в районы, находящиеся под контролем Турции. «Военные машины прибывают (на границу) из (южной) провинции Адана», - говорится в сообщении Haberturk. Издание также сообщает, что президент Реджеп Тайип Эрдоган контролирует сроки подготовки и начала контртеррористической операции. Совет национальной безопасности Турции заявил, что «нынешние и будущие военные операции страны на ее южных границах не направлены против суверенитета соседей, но необходимы для обеспечения безопасности Турции». Заявление было опубликовано Советом после трехчасового заседания под председательством президента Эрдогана, пригрозившего в минувший понедельник начать новую военную операцию в Сирии для борьбы с террористическими угрозами. Ряд российских источников подтверждают, что Турция концентрирует армию на своих южных рубежах, в связи с чем Россия перебрасывает в Сирию новые боевые самолеты, чтобы стабилизировать положение и не допустить эскалации конфликта в Заевфратье. Отмечается, что накануне в район Камышлы было перенаправлено ещё одно звено истребителей-бомбардировщиков СУ-34 и ударных вертолеты Ка-52, которые приземлились в Хасеке.