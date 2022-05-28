Сиявуш Новрузов призвал награждать борцов с «вредителями» - в парламенте о трансформации, трансплантации и Аляте

Джейхун Наджафов, собкор 09:35

На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса депутаты рассмотрели повестку дня из семнадцати вопросов. При обсуждении законопроекта об учреждении медали «За отличие в области охраны окружающей среды» с неординарным предложением выступил депутат Сиявуш Новрузов.

«Есть немало организаций, групп и всякого рода блогеров, которые очерняют политику, проводимую Азербайджаном, - подчеркнул депутат. – Порой они не только выступают с неэтичными и аморальными нападками на государственные органы страны, но и призывают международные организации и недружественные нам государства усилить давление на Азербайджан. Поскольку охрана окружающей среды – это защита не только природных ресурсов, но и общественно-политической среды, предлагаю награждать медалью те политические организации, которые ведут с этими элементами неприменимую борьбу». Законопроект был одобрен в третьем чтении. Острые обсуждения развернулись вокруг поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих ужесточение ответственности за торговлю человеческими органами и тканями. Поправки предусматривают наказание за принуждение к продаже органов, использование тяжелого материального положения в целях изъятия органов, нарушение правил донорства и пр. В документ были внесены пункты о повышении штрафов и сроков тюремного заключения за куплю-продажу донорских органов. Было отмечено, что Минздрав разработал и уже реализует широкий план мероприятий, связанных с формированием банка донорских органов, подготовкой соответствующих специалистов и пр.

Вновь взявший слово Сиявуш Новрузов предложил разместить в интернете и социальных сетях список очередности людей, ожидающих трансплантацию органов, чтобы исключить любую дискриминацию, а также обеспечить прозрачность и равноправие в этом вопросе. «Торговля органами является одним из самых прибыльных криминальных промыслов в мире, - отметил Новрузов. – Доходы мафии торговцев органами соизмеримы с продажей оружия и наркотиков. На мой взгляд, предусмотренные наказания являются слишком мягкими и недостаточными для борьбы с этим преступным бизнесом». Депутат Асим Моллазаде обратил внимание на важность создания правовой базы системы трансплантации органов. По его словам, во всем мире эта сфера регулируется жесткими правовыми нормами. Наиболее важный момент – это установление факта смерти человека, после которого производится изъятие органов для пересадки. «Пока неясно, по каким критериям наши медики будут определять физическую смерть человека, - подчеркнул Моллазаде. – К примеру, фиксация смерти мозга еще не дает основания извлекать органы для трансплантации. Чтобы её констатировать, требуется специальное нейрофизиологическое оборудование, которое вряд ли есть во всех наших медицинских учреждениях». Депутат также предложил правоохранительным органам заняться расследованием информации о фактах изъятии органов у азербайджанских военных, находившихся в армянском плену, сославшись на отчет организации «Human Rights Watch», опубликованный в 1994 году. В свою очередь, депутат Рашад Махмудов считает, что если право изымать органы для трансплантации должны иметь все клиники, то непосредственным проведением трансплантации должны заниматься только те медицинские учреждения, у которых есть лицензия.

«Предположим, в отделении реанимации какого-то региона была констатирована смерть мозга у человека, попавшего в ДТП, - сказал, в частности, депутат. – Забирать органы необходимо там же, на месте, а не везти труп в трансплантационный центр. Нигде в мире такой практики нет. Перевозка тела для трансплантации из одной клиники в другую недопустима, так как при этом донорским органам будет нанесен существенный ущерб. Поэтому право на изъятие донорских органов должно быть у всех клиник, а не только у определенных центров». Рашад Махмудов отметил, что хотя в Азербайджане давно и по всем международным стандартам проводятся трансплантации органов, культура завещать их для пересадки в стране так и не привилась. «К сожалению, - констатировал депутат, - в Азербайджане не было еще ни одного случая, когда люди давали согласие на изъятие после смерти своих органов для их пересадки нуждающимся» Поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение ответственности за торговлю человеческими органами и тканями, были приняты в первом чтении. В кулуарах парламента Рашад Махмудов сообщил корреспонденту haqqın.az, что одобренный законопроект предоставляет право проводить трансплантации только лицензированным медицинским учреждениям. По его словам, в Минздраве формируется Координационный центр, который будет регулировать донорство органов и трансплантацию. «Насколько мне известно, - сказал Рашад Махмудов, - скоро Кабмин утвердит механизм деятельности Координационного центра по трансплантации, без активной работы которого невозможен реальный прогресс в сфере трансплантации. Дело в том, что необходимо полностью централизовать управление процессами изъятия донорских органов и тканей, а также их последующей пересадки нуждающимся пациентам. В этом деле у общественности не должно быть сомнений в том, что все делается в соответствии с законом…» Парламентарии также обсудили изменения в законопроект «Об Алятской свободной экономической зоне».

Было отмечено, что законопроект направлен на совершенствование деятельности СЭЗ Алят, использование передового международного опыта, расширение полномочий органа управления зоной в налоговом и таможенном регулировании, защиту прав инвесторов и механизмов разрешения споров в зоне и пр. В частности, предусматривается освобождение от НДС местных предприятий, которые будут продавать товары и услуги в СЭЗ. Для участия в обсуждениях законопроекта в парламент прибыл председатель правления полномочной структуры Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров. По словам выступившего депутата Гудрата Гасангулиева, некоторые положения закона «Об Алятской свободной экономической зоне» противоречат Конституции страны. Поправки наделяют СЭЗ полномочиями устанавливать налоги и пошлины, а это, по убеждению Гасангулиева – прерогатива Милли Меджлиса. Депутат предложил провести экспертизу законопроекта на предмет его противоречия Основному закону страны.