Икрам Нур, автор haqqin.az 09:47

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что задержал два греческих нефтяных танкера в Персидском заливе за совершение ими «нарушений». В Тегеране заявляют, что могут арестовать еще 17 греческих кораблей, которые находятся в водах Персидского залива. Афины обвиняют Иран в «пиратстве», хотя сами они в таких делах далеко не безупречны. Речь о том, что несколько недель назад в Греции был задержан танкер Pegas, перевозивший 115 тысяч тонн нефти. Греческие власти получили сигнал из Министерства финансов США о том, что судно попадает под действие санкций в отношении российских активов.

Но вскоре выяснилось, что танкер хоть и принадлежит России, но управляется структурой, которая не попала под санкции, а и нефть на нем иранская. Афины попытались выкрутиться, заявляя о неких технических неполадках, однако были уличены во лжи. И тогда приняли «соломонов», как им показалось решение – перекачать нефть на другой танкер и отправить ее в распоряжение Министерства финансов США, пусть, дескать, американцы сами решают, что с ней делать дальше. А Pegas отпустить. Веселые времена настают. Одни вторгаются на территорию другой страны и заявляют, что имеют на это полное право. Другие начинают захватывать танкера и опустошать их, присваивая содержимое. И тоже будучи в абсолютной уверенности, что находятся в своем праве. Но это сомнительное право выходит им боком. Тегеран творящегося произвола терпеть не стал – и отправил на два греческих судна, Delta Poseidon и Prudent Warrior, вертолеты с десантом иранских коммандос КСИР, которые захватили эти танкера и заставили их прийти в порты Ирана.