В Баку стартовал Кубок мира по стрельбе, и сегодня определяются первые призеры соревнований.

Церемония открытия турнира состоялась в субботу в Бакинском стрелковом центре. Президент Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) Владимир Лисин в ходе своего выступления отметил большое внимание к стрельбе со стороны руководства Азербайджана.

Далее начались квалификационные соревнования. А сегодня состоялся уже первый финал. В стрельбе из пневматической винтовки у мужчин до решающего матча добрались серб Лазар Ковачевич и хорват Миран Маричич. В результате победил Ковачевич. Бронза у казаха Ислама Уссейнова.

Азербайджанские спортсмены в этом виде также участвовали, но не прошли квалификацию. Рамиз Халилов, Руслан Гахраманов и Узеир Тапдыглы заняли соответственно 68-е, 74-е и 77-е места среди 78 участников.

Всего на Кубке мира в Баку выступают более 700 спортсменов из 66 стран. Сегодня состоятся еще три финала: стрельба из пневматической винтовки у женщин, а также стрельба из пневматического пистолета у женщин и мужчин.