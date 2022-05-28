Экс-помощник президента США оценил шансы Украины на победу

"Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно", – цитирует Бэндоу РИА Новости.

Победа Украины в войне маловероятна и даже невозможна, написал в статье для журнала The American Conservative бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

По его мнению, США должны настоять на дипломатическом пути разрешения украинского кризиса. В частности вернуть Киев в переговорный процесс с Москвой и ослабить антироссийские санкции.

"США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она сделает то же самое", – резюмировал Бэндоу.