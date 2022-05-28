Китай закрыл небо для России... Проблемы и с Турцией главная тема
Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных за рубежом. Китайские власти, соблюдая международное авиационное законодательство, отказали в полетах на таких самолетах из-за введения санкций против РФ.
Российские должностные лица продолжают утверждать, что «западные санкции» не оказывают особого воздействия на Россию. Да и не могут оказать, поскольку у нее есть надежный союзник – Пекин. Откуда в Москве взялась уверенность, что Китай будет нарушать западные санкции против России в ущерб собственной экономике – остается загадкой.
Напомню, что после начала российской агрессии в Украине западные страны ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство, а также прекратил поставки в страну самолетов и запчастей к ним.
Более того, Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. В рамках санкций лизингодатели начали арестовывать лайнеры российских авиакомпаний за границей, в связи с чем те стали отменять международные рейсы.
Президент Владимир Путин в качестве меры поддержки отрасли разрешил регистрировать в России иностранные воздушные суда, находящиеся в лизинге. В свою очередь, власти Китая запросили у российских перевозчиков данные о том, что они официально сняты с регистрации за рубежом. Но таких документов авиакомпании предоставить не смогли. Потому и получили отказ – ни в воздушном пространстве Китая, ни в китайских аэропортах такие самолеты не нужны.
Решение Пекина вполне логично, если учесть количество воздушных судов из России с количеством самолетов из других стран, регулярно летающих в Китай. Они просто несопоставимы, цифры различаются на два порядка. Поэтому у китайской стороны нет никакого желания ставить под угрозу собственные пассажирские и грузовые авиапотоки, идя навстречу России. Тем более, если российские перевозчики сами не позаботились о чистоте в документации.
Кроме того, встают и вопросы безопасности таких самолетов. Накопленных запасов запчастей к самолетам российских авиакомпаний хватит на три месяца. Boeing и Airbus уже объявили о приостановке на неопределенный срок поставки запчастей в Россию и техническое обслуживание судов российских авиакомпаний.
И сколько из них смогут подняться в воздух и долететь до точки назначения без происшествий – большой вопрос, даже если часть из иностранных самолетов будет разобрана в России на запчасти, чтобы покрыть их дефицит.
Аналогичные проблемы у российской гражданской авиации уже в ближайшее время могут возникнуть и с Турцией, которая также намерена закрыть свое воздушное пространство для самолетов с двойной регистрацией. Авиационные власти Турции выдали российским авиакомпаниям на июнь вдвое меньше разрешений на полеты, чем российский регулятор предоставил перевозчикам Турции – 177 против 483 рейсов в неделю.
Правда, Москва и Анкара сейчас пробуют решить данный вопрос. Но, не на самых выгодных для России условиях – как сообщают хорошо информированные источники, российская сторона разрешила Турции занять две трети рынка перелетов между странами. В Москве скрепят зубами и обвиняют Анкару в «недобросовестной конкуренции» – но поделать ничего не могут.
Россия для своих партнеров и союзников стала токсичным активом. А потому они стараются дистанцироваться от нее, при этом – стараясь еще и получить от этого выгоду: от частей авиарынка до сниженных цен на сырье.