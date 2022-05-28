Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 09:58

Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных за рубежом. Китайские власти, соблюдая международное авиационное законодательство, отказали в полетах на таких самолетах из-за введения санкций против РФ. Российские должностные лица продолжают утверждать, что «западные санкции» не оказывают особого воздействия на Россию. Да и не могут оказать, поскольку у нее есть надежный союзник – Пекин. Откуда в Москве взялась уверенность, что Китай будет нарушать западные санкции против России в ущерб собственной экономике – остается загадкой.

Напомню, что после начала российской агрессии в Украине западные страны ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство, а также прекратил поставки в страну самолетов и запчастей к ним. Более того, Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. В рамках санкций лизингодатели начали арестовывать лайнеры российских авиакомпаний за границей, в связи с чем те стали отменять международные рейсы. Президент Владимир Путин в качестве меры поддержки отрасли разрешил регистрировать в России иностранные воздушные суда, находящиеся в лизинге. В свою очередь, власти Китая запросили у российских перевозчиков данные о том, что они официально сняты с регистрации за рубежом. Но таких документов авиакомпании предоставить не смогли. Потому и получили отказ – ни в воздушном пространстве Китая, ни в китайских аэропортах такие самолеты не нужны. Решение Пекина вполне логично, если учесть количество воздушных судов из России с количеством самолетов из других стран, регулярно летающих в Китай. Они просто несопоставимы, цифры различаются на два порядка. Поэтому у китайской стороны нет никакого желания ставить под угрозу собственные пассажирские и грузовые авиапотоки, идя навстречу России. Тем более, если российские перевозчики сами не позаботились о чистоте в документации.