Россия уже потеряла в Украине более 30 тысяч военных и 1,3 тысячи танков Генштаб ВСУ

Общие боевые потери противника за время вторжения России в Украину ориентировочно составили 30 150 военных, сообщает генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В целом потери врага выглядят так:

  • личного состава – около 30 150 (+150),
  • танков ‒ 1 338 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 270 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 631 (+3) ед,
  • РСЗО – 203 (+0) ед,
  • средства ПВО – 93 (+0) ед,
  • самолетов – 207 (+0) ед,
  • вертолетов – 174 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1),
  • крылатые ракеты – 116 (+0),
  • корабли / катера – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 240 (+14) ед,
  • специальная техника – 48 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на бахмутском направлении.