Несмотря на обещания Германия за 9 недель свела к минимуму военную поддержку Украине и практически не предоставила оружия. Об этом пишет издание Welt.

19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не поставляет тяжелое вооружение, поскольку этого не делают и другие страны, например США, Канада, Великобритания, Франция (хотя на самом деле США и Британия, а также Австралия и Нидерланды поставляют тяжелое вооружение в Украину). Как отмечается, в течение нескольких недель Шольц повторял, что поддержка Киева продолжается, в последний раз – на Всемирном экономическом форуме в Давосе: "Путин пойдет на серьезные переговоры о мире только в том случае, если поймет, что не может сломать обороноспособность Украины. Поэтому мы поддерживаем Украину".

Но, как видно из документов, имеющихся у Welt, с конца марта Германия также почти не поставила какого-либо более легкого вооружения.