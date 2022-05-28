Европейские страны вслед за Венгрией уступают требованию российского руководства проводить оплату за газ в рублях. Такая оценка содержится в статье, опубликованной в субботу агентством Bloomberg.

Авторы отмечают, что Евросоюз, вероятно, "близится к тому, чтобы достичь предела" своих возможностей относительно введения ограничительных мер против России. Как отмечается в статье, члены сообщества оказались не в состоянии нанести серьезный удар по "прибыльной энергетической отрасли".