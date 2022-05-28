На Запорожье готовятся раздавать российские паспорта

Россия собирается направить в Запорожскую область выездные бригады работников своего Министерства внутренних дел для раздачи паспортов РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена так называемого «Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области» Владимира Рогова.

"В Запорожской области могут быть организованы выездные бригады сотрудников МВД России, которые будут принимать документы на получение российского паспорта. Прорабатываются варианты организации процесса", - заявил Рогов.

При этом он не уточнил, когда начнется процесс "паспортизации".