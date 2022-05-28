Минобороны Ирана представило подземную базу БПЛА
Министерство обороны Ирана представило обустроенную в горах Загрос подземную базу беспилотных летательных аппаратов. Как утверждается, в подземных тоннелях базируется 100 БПЛА, а расположено хранилище на глубине 100 метров, пишет newsru.co.il.
Здесь есть дроны "Абабиль-5", оснащенные ракетами "Каим-9" – иранской попыткой воссоздать американский Hellfire, БПЛА "Каман-22" и "Фотрос", которые, как утверждается, способны нести крылатые ракеты.
"Беспилотные летательные аппараты Исламской республики Иран – самые мощные в регионе. Потенциал их усовершенствования поистине безграничен", - заявил командующий вооруженными силами генерал-майор Абдолрахим Мосави.
Где именно находится база, неясно. Очевидно, что она не может ограничиваться подземным хранилищем БПЛА, ей необходима площадка для взлета и посадки.