Билл Гейтс предрек миру новую пандемию по «очень страшному сценарию»

Создатель компании Microsoft Билл Гейтс предупредил о пятидесятипроцентной вероятности новой пандемии в ближайшие 20 лет. Прогнозами Гейтса делится с читателями испанская газета El Diario.

«Она может появиться от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса. Но это может быть и что-то другое – вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно», - рассуждает основатель Microsoft, допускающий также вспышку пандемии естественного происхождения, связанную с изменением климата из-за растущей экономической активности человечества.

Для борьбы с пандемиями Гейтс предлагает создать «глобальную группу реагирования и мобилизации при эпидемиях», которую сравнивает с пожарными. «То, что я предлагаю, потребовало бы увеличения бюджета Всемирной организации здравоохранения на 25%, и с этим у нас была бы команда из примерно 3 тысяч человек с разными профилями», - поясняет он.