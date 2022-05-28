Бои, наступление и попытка закрепиться: Генштаб ВСУ назвал «горячие точки» Донбасса

В районе Северодонецка Луганской области продолжаются бои, на Донецком направлении противник ведет наступление, пытается закрепиться в районе Лимана и улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении противник ведет наступательные действия. Активно применяет силы и средства ракетных войск и артиллерии, и радиоэлектронной борьбы. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации. На Лиманском направлении усиливает группировку. Применил штурмовую авиацию вблизи Дубравы. Пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман. На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе города Северодонецка, бои продолжаются. В районе населенного пункта Бобровое враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Силами штурмовой авиации нанес авиационные удары в районе Устиновки", - говорится в сообщении.