В Казахстане арестовали экс-министра культуры и спорта

Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего министра культуры и спорта Казахстана, ныне директора национального музея республики Арыстанбека Мухамедиулы по делу о хищении бюджетных средств, сообщила в воскресенье антикоррупционная служба Казахстана.

Антикоррупционная служба 16 мая сообщала, что в отношении руководства национального музея проводится досудебное расследование по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге (свыше 336 тысяч долларов) в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

"Двадцать восьмого мая с санкции суда в отношении директора национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения "содержание под стражей", - говорится в сообщении.