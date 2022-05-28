В Казахстане арестовали экс-министра культуры и спорта
Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего министра культуры и спорта Казахстана, ныне директора национального музея республики Арыстанбека Мухамедиулы по делу о хищении бюджетных средств, сообщила в воскресенье антикоррупционная служба Казахстана.
Антикоррупционная служба 16 мая сообщала, что в отношении руководства национального музея проводится досудебное расследование по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге (свыше 336 тысяч долларов) в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".
"Двадцать восьмого мая с санкции суда в отношении директора национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения "содержание под стражей", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается, другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Мухамедиулы работал министром культуры и спорта с августа 2014-го по июнь 2019 года, в июле того же года был назначен директором национального музея.