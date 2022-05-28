Захарова обвинила Шольца в плагиате

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о многополярности мира «плагиатом чистой воды».

Она процитировала Шольца, который на Международном экономическом форуме в Давосе заявил, что в условиях многополярности отличающиеся друг от друга международные партнеры "хотят большего политического влияния в соответствии с их растущим мировым влиянием".

"Плагиат чистой воды. Или того хуже – непонимание банального", – написала дипломат в своем Telegram-канале.