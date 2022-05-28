Захарова обвинила Шольца в плагиате
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о многополярности мира «плагиатом чистой воды».
Она процитировала Шольца, который на Международном экономическом форуме в Давосе заявил, что в условиях многополярности отличающиеся друг от друга международные партнеры "хотят большего политического влияния в соответствии с их растущим мировым влиянием".
"Плагиат чистой воды. Или того хуже – непонимание банального", – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что еще при бывшем главе МИД РФ Евгении Примакове, внешнеполитическое ведомство исходило из многополярности мира.
"Это понимание с подачи Е.М. Примакова нашло отражение в концепции внешней политики 2000 года, и с того момента стало нашим отправным пунктом с точки зрения выстраивания международных отношений", – пояснила она.
О многополярности мира министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает говорить на протяжении 15 лет, подытожила Захарова.