Самый крупный израильский беспилотник разбился на Филиппинах

Беспилотный самолет Hermes 900 производства израильского концерна «Эльбит» – один из девяти БПЛА, закупленных около полутора лет назад Минобороны Филиппин, – разбился в ходе рутинного полета. Подробности стали известны в воскресенье, 29 мая.

По данным местных СМИ, БПЛА упал на сельскохозяйственные угодья, не причинив ущерба объектам на земле. Однако сам самолет разбился окончательно и восстановлению не подлежит.

"Гермес 900" считается одним из самых больших БПЛА, выпускаемых в Израиле. Первый полет он совершил в 2009 году, а серийное производство начато спустя два года.