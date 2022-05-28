Самый крупный израильский беспилотник разбился на Филиппинах
Беспилотный самолет Hermes 900 производства израильского концерна «Эльбит» – один из девяти БПЛА, закупленных около полутора лет назад Минобороны Филиппин, – разбился в ходе рутинного полета. Подробности стали известны в воскресенье, 29 мая.
По данным местных СМИ, БПЛА упал на сельскохозяйственные угодья, не причинив ущерба объектам на земле. Однако сам самолет разбился окончательно и восстановлению не подлежит.
"Гермес 900" считается одним из самых больших БПЛА, выпускаемых в Израиле. Первый полет он совершил в 2009 году, а серийное производство начато спустя два года.
Всепогодный тактический беспилотный летательный аппарат используется как для военных, так и гражданских нужд. Способен совершать полеты на высоте до десяти тысяч метров, нести полезную нагрузку массой до 350 кг и автономно находиться в воздухе до 30 часов.
Филиппинская армия использует его для патрулирования в труднодоступных местах, спасательных операций, а также для выявления экстремистских группировок.
Отказы "Гермеса" считаются крайне редким явлением. Для расследования катастрофы создана комиссия, участие в которой примут и представители Elbit.
В 2019 году Филиппины заказали у израильской компании 13 БПЛА, в том числе девять "Гермесов".
В Elbit не отреагировали на данную публикацию.