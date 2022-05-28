РФ не намерена применять тактическое ядерное оружие в Украине

Россия не собирается применять тактическое ядерное оружие в Украине. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си, выдержки из которого были показаны в субботу вечером.

"Тактическое ядерное оружие в соответствии с российской военной доктриной не используется в таких конфликтах совсем, - сказал дипломат. - У нас есть строгий перечень условий применения тактического ядерного оружия. В основном речь идет [о ситуациях], когда под угрозой существование государства. С текущей операцией это не имеет ничего общего".