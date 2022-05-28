Президент Российской Федерации Владимир Путин из-за Украины «застрял между двух миров» – не может ни победить, ни отступить, сохранив свою репутацию.

Глава РФ дал ясно понять, что не потерпит критики "спецоперации" в Украине, россиянам, которые называют ее вторжение грозит до 15 лет лишения свободы, но неодобрение действий Кремля все чаще всплывает на поверхность, пишет The Washington Post.

Издание отметило, что "военные ястребы" утверждают, что российские власти недостаточно агрессивны, а некоторые военнослужащие и политики не хотят участвовать в кровопролитии.