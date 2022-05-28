Додон прокомментировал свое уголовное преследование
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что возбужденное против него уголовное дело преследует не только задачи борьбы с оппозицией, но и определенные геполитические цели.
"Абсолютно убежден, что мое дело находится на политическом контроле, может быть даже на контроле, выходящем за стены президентуры. У меня есть основания считать, что преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определенные геополитические цели, а все тайное рано или поздно становится явным", - написал он в воскресенье в своем Telegram-канале.
Экс-президент заявил, что его адвокаты оспорили решение суда о всех ограничениях в отношении него, которые были применены по запросу прокуратуры.
"Мои адвокаты оспорили решение о домашнем аресте и о применении всех ограничений", - написал он.
Обвинение обжаловало в пятницу решение суда о домашнем аресте Додона и требует поместить его под арест на 30 суток. Прокуроры требуют применения превентивной меры в виде предварительного ареста экс-президента на 30 дней с его исполнением в пенитенциарном учреждении Кишинева, говорится в заявлении на сайте прокуратуры.