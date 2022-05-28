Над Днепропетровской областью сбит украинский Су-25 Минобороны РФ
Российские средства ПВО сбили в Днепропетровской области самолет Су-25 Украины. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе один самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сказал он.
По словам Конашенкова, также в районе населенного пункта Малая Камышеваха Харьковской области был перехвачен украинский реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч".
Генерал также отметил, что в районах населенных пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка Днепропетровской области и Нижняя Крынка «Донецкой Народной Республики» были уничтожены четыре украинских беспилотника.